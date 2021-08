Martina Colombari, lo scatto in bikini fa impazzire il web: perfetta anche a 46 anni

Nonostante siano passati 30 anni dalla sua vittoria a Miss Italia, a soli 16 anni, Martina Colombari resta una delle donne più belle di sempre, anche a 46enne. In uno scatto postato su Instagram, la Colombari è apparsa in perfetta forma in bikini mentre era bagnata dall'acqua gelida di una doccia.

«🦎The caption is yours…..🦎» è la didascalia a margine della foto, che ha attirato like e commenti di ogni tipo.

«Le ventenni mute», ha scritto un utente; o ancora: «di un altro Pianeta». Sorriso smagliante e fisico da urlo, Martina si è concessa alcune foto in costume in questa lunga e calda estate social, suscitando sempre sinceri ed educati complimenti.

Nei primi anni '90 fidanzata di Alberto Tomba, Colombari si è successivamente innamorata di Alessandro Costacurta, ex bandiera del Milan, con il quale si è sposata il 16 giugno 2004 e dal quale ha avuto un figlio, Achille. Solo pochi giorni fa Martina ha rimproverato l'amato, pubblicando una serie di foto che vedono Costacurta al suo fianco e incredibilmente serio. Troppo serio, tanto da far commentare Martina con: «Quanto mi fa incaz*are quando dobbiamo fare una foto !!!».

La Colombari è da oltre 15 anni testimonial ma anche volontaria in prima linea della fondazione Francesca Rava NPH Italia, Onlus che aiuta l'infanzia in condizioni di disagio, tramite adozioni a distanza, progetti e attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 12:57

