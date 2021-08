Sabrina Salerno hot, a 53 anni le foto stile "Miss maglietta bagnata" conquistano i social

Con il caldo estivo Sabrina Salerno ha voluto fare un regalo ai follower sul social. Sabrina infatti ha deciso di postare degli scatti hot in versione “Miss maglietta bagnata” che hanno conquistato immediatamente i suoi numerosi fan su Instagram.

Sabrina Salerno hot, diventa "Miss maglietta bagnata"

Sabrina Salerno a 53 anni non smette di stupire e, complice il caldo estivo, ha deciso di pubblicare dalla sua pagina Instagram una serie di scatti hot che la vedono al mare in versione “Miss maglietta bagnata”. Sabrina si mostra sul social mentre esibisce, nascosto da una t-shirt resa ormai trasparente dall'acqua, il suo invidiabile décolleté, rendendo felici tutti i suoi follower. La condivisione ha fatto naturalmente il pieno di like e gli scatti sono diventati virali. I fan hanno apprezzato molto la sua scelta e hanno riempito la bacheca di commenti entusiasti che vanno da «Con questa hai vinto. Regina indiscussa dell'estate 2021 e tutte le altre mute», passando per «Sto male!», «Così ci fai morire», «Neanche Instagram le rimuove le foto.... perché so troppo belle» e «Complimenti vivissimi, alla faccia della ragazzine., più invecchi e più ti fai bella».

Tra i tanti apprezzamenti e ironia però c’è anche qualche follower che storce il naso per degli scatti giudicati forse un po’ troppo osè: «Se ti metti in topless - osserva un fan - fai prima ormai a sto punto che cambia? Ridicola a 50 anni fai ridere».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA