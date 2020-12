Marco Carta si sposa, l'annuncio in lacrime: «Mi sento pronto»

Marco Carta si sente pronto per il matrimonio. Il suo desiderio è di aspettare la fine della pandemia per poter festeggiare con la famiglia e gli amici. Il cantante ha annunciato questo grosso cambiamento nella sua vita nel salotto di Verissimo , da Silvia Toffanin, e non è riuscito a trattenere la commozione. Due anni fa a Domenica Live ha fatto il coming out e parlato per la prima volta del suo compagno Sirio Campedelli.

La loro è un'unione solida che ha superato anche le prove più ardue. «Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili», ha dichiarato l'artista sardo. «Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia».

La scelta del coming out in tv è stata molto meditata. «L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete». Infine, Marco Carta ha confessato che gli piacerebbe tornare sul palco del Festival di Sanremo, dove in passato ha vinto con il brano "La forza mia": «Vorrei tanto tornare a Sanremo. Sono andato solo una volta e ho avuto grandi soddisfazioni».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 17:54

