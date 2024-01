Mara Venier e Ornella Vanoni, l'attesa di Capodanno è esilarante: «Due palle, non ne posso più»

Il capodanno si tinge di rosa con Mara Venier e Ornella Vanoni, insieme a mezzanotte in attesa di brindare al nuovo anno e dare il via ai festeggiamenti. Prima che il conto alla rovescia iniziasse, la conduttrice di Domenica In e l'iconica cantante hanno fatto sorridere tutti i loro fan pubblicando un video sui social in sui la Vanoni non si smentisce mai.

Il video

Un'altra perla di Ornella Vanoni non poteva che arrivare l'ultimo giorno del 2023. Nel video condiviso da Mara Venier come stories sul suo profilo Instagram, la cantante di "L'Appuntamento" è poco gasata di festeggiare l'arrivo del nuovo anno e i grandi cambiamenti e buoni propositi che questo può portare nella vita di ciascuno. «Non cambia niente, domani sarà come oggi» ha detto la Vanoni.

Il video, però, si apre con il grande entusiasmo di Mara Venier che in trepida attesa per la mezzanotte coinvolge la sua cara amica, che esclama con un secco «Che due palle, non ne posso più».

