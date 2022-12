La mamma star di OnlyFans: «Sono bella, gli uomini sposati mi tartassano e mi chiedono di non dirlo alle mogli»

Si chiama Bonnie Slayed e insieme al marito è diventata una content creator su OnlyFans. Entrambi hanno lasciato il lavoro per entrare nel mondo dell'hard e adesso vivono grazie agli incassi ottenuti sul social. Il problema? La donna ha raccontato di essere tartassata da «uomini single e sposati che mi fermano al supermercato per chiedermi il numero di telefono».

OnlyFans, il racconto di Bonnie Slayed

Bonnie e il marito Tommy sono sposati da diversi anni hanno due bambini. E quando lei esce per andare a comprare i giocattoli, secondo il suo racconto, diversi uomini sposati le si avvicinano per chiederle il numero: «Sono stata avvicinata da papà in numerose occasioni quando ero a fare la spesa di giocattoli. Vengono da me e mi dicono "per favore dimmi che sei una mamma single così posso darti il ​​mio numero" - ha detto - Alcuni me lo lasciano chiedendomi di non rivelarlo alle mogli».

Lei e suo marito si ritengono una coppia aperta, non solo sul set, dove girano spesso video insieme ad amici o conoscenti. «Una volta ho chattato per più mesi con uno di loro, ma niente di serio. Non vado con uomini che non raggiungono certe misure», ha detto riferendosi ai suoi corteggiatori. «Ho persino avuto un padre che si è offerto di pagare il mio carrello di giocattoli per impressionarmi», racconta Bonnie. Sul cambio di vita invece ha detto: Ci permette di guadagnare tanti soldi e di avere più tempo per stare con i bambini».

