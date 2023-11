Maltempo in Toscana, la solidarietà di Simona Ventura: «A voi dedico le mie preghiere. Quante volte dovremo vedere scene così?»

di Redazione Web

Continua l'ondata di maltempo su gran parte dell'Italia. La situazione è particolarmente critica in Toscana dove sono morte cinque persone mentre si cerca ancora un disperso. A tale proposito, Simona Ventura ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con un video che mostra alcune delle impressionanti immagini dall'alto dei danni causati dal maltempo in Toscana.

Immagini terribili quelle che arrivano dalla Toscana. L'alluvione che ha colpito la regione ha già causato numerosi danni. Sono circa quattrocento gli sfollati. A tale proposito non mancano i messaggi di vicinanza. «Quante volte ancora dovremo vedere scene come questa? Tante (purtroppo). La priorità in questo momento è mettere in sicurezza il nostro Paese. Alla terra di Toscana e a chi ci abita dedico le mie preghiere. Forza». È questo il messaggio lanciato sul profilo Instagram di Simona Ventura in merito alla situazione drammatica causata dall'alluvione che sta colpendo la Toscana.

