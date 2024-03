Madonna e la malattia: «Ero quasi morta, ma ho detto no alla chiamata di Dio»

di Alessia Di Fiore

«Era strano non avere il controllo. È dura per me emotivamente, vi sto davvero raccontando la storia della mia vita», afferma Madonna durante uno dei suoi concerti del Celebration Tour. La cantante non ha mai nascosto la verità in merito alle sue condizioni di salute e all'infezione che ha rischiato di mettere fine alla sua stessa vita. Ma durante la data del tour a Los Angeles, Madonna ha deciso di scendere nel dettaglio, aprendosi totalmente al pubblico.

Cosa ha detto la cantante

«Questo spettacolo ogni sera non è poi così difficile per me fisicamente – ha rivelato l'artista –. È dura per me emotivamente perché vi sto davvero raccontando la storia della mia vita. Ho il cuore in mano. Sono caduta da molti cavalli e mi sono rotta molte ossa... ma niente può fermarmi», ha affermato la pop star.

Così la cantante ha raccontato del ricovero, di quando è stata trovata priva di sensi nel suo bagno, della paura.

L'esperienza pre-morte

