Maddalena Corvaglia smentisce le voci sul presunto fidanzamento con Berlusconi: «Non sono innamorata di nessuno»

Maddalena Corvaglia smentisce le voci sul suo fidanzamento con Paolo Berlusconi, fratello dell'ex presidente Silvio. L'ex velina di Striscia La Notizia ha voluto smentire pubblicamente le numerose voci sul suo fidanzamento, spiegando di avere molta voglia di innamorarsi ma che purtroppo ad oggi non ha trovato di nuovo l'amore.

Maddalena ha comunicato ai suoi fan attraverso la sua pagina Instagram dove ha esordito ironicamente: “Ciao Ragazzi, ho saputo che sono fidanzata”. Secondo le voci infatti si sarebbe messa insieme a Paolo Berlusconi, ma in realtà tra i due non c'è assolutamente nulla. Maddalena confessa di essere molto desiderosa di innamorarsi di nuovo, ma per ora nessun uomo ha fatto breccia nel suo cuore.

Poi spiega: “Ho anche letto che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin (il cui compagno è appunto il nipote di Paolo)”. Ma la Corvaglia puntualizza: “Colgo l'occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore e il pubblico talento, ma non ancora la sua privata abitazione”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 18:21

