Luisa Corna ha sposato Stefano Giovino: le foto del matrimonio nel bresciano. Lei in abito bianco, lui in divisa

di Redazione web

Luisa Corna e Stefano Giovino, il giorno del matrimonio. La showgirl e cantante italiana e il suo compagno hanno detto sì oggi a Palazzolo sull'Oglio (Brescia), nella chiesa della Madonna di Lourdes dove ad accoglierli c'erano decine di persone: la cerimonia si è tenuta alle 11 di questa mattina.

Luisa Corna, il matrimonio con Stefano

Luisa e il compagno, un ufficiale dei carabinieri, avevano più volte rimandato l'appuntamento: già nel 2020 dovevano sposarsi, ma saltò tutto per via della pandemia. Dopo ulteriori rinvii, oggi era il giorno giusto: lei 57 anni, lui 42, insieme dal 2014, hanno coronato il loro sogno d'amore.



Ad accompagnare Luisa all'altare è stata la mamma, come aveva detto lei stessa in un'intervista al Corriere della Sera: il papà Giacomo infatti è mancato ormai da tanti anni. «Il mio dispiacere - aveva detto Luisa - è che non abbia potuto conoscere Stefano».

