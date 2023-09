Luisa Corna si sposa, a 57 anni il matrimonio con Stefano (più giovane di 15): «L'età non conta»

di Redazione Web

Luisa Corna si sposa. Dopo il lungo rinvio per Covid, domani la cantante e conduttrice tv convolerà a nozze. Sposerà Stefano Giovino, ufficiale dei carabinieri a cui da tempo è legata. Il matrimonio sarà celebrato a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, con celebrazioni in programma alla "Madonnina", il santuario della Madonna di Lourdes.

A 57 anni Luisa Corna si sposa e in una lunga intervista svela di non essere emozionata. È tranquilla e, insieme al futuro marito, ha organizzato tutto all'ultimo. Ma è normale perché l'avevano pianificato per il 26 giugno del 2020 in Franciacorta. «Ho perso dei parenti per il Coronavirus, così abbiamo disdetto e non ci abbiamo più pensato».

Luisa Corna, in vista delle nozze di domani, si racconta al Corriere della Sera. «Il 9 settembre? Una data casuale, scelta perché c'era posto in chiesa.

I grandi assenti al suo matrimonio saranno Fausto Leali, Annalisa Minetti e Sananda Maitreya. Luisa Corna è sorridente, ma centellina le parole, tradendo un po' di emozione. Lei 57 anni e lui 42, stanno insieme da 9 anni: dopo il colpo di fulmine scattato a un evento per i 100 anni della Croce Rossa, proprio a Palazzolo sull'Oglio, la cittadina della cantante dove domani convoleranno a nozze.

«Quando l’ho conosciuto ci ho riflettuto sulla differenza di età: quindici anni non sono pochi. Ma è stato solo un pensiero. L’esperienza mi ha fatto capire che nella vita non c’è certezza e lui invece è diventato la mia. La sua presenza è stata talmente coinvolgente e quotidiana che l’età è passata in secondo piano. Stefano è diventato da subito la mia famiglia e la presenza dei suoi due bambini, che ho avuto il piacere di vedere crescere, ha aiutato a cementare la relazione. Hanno la loro mamma, s’intende, ma è stato bello per me poter diventare una figura di riferimento».

Luisa svela che avevano anche pensato di avere figli insieme, ma quel pensiero non si è mai trasformato in desiderio, anche se, l'arrivo di quei due bambini (ora di 15 e 13 anni) ha riempito la sua vita, hanno fatto sì che non sentisse il vuoto di una maternità. Poi svela un aneddoto su chi la accompagnerà all'altare...

«I miei genitori? Lavoravano entrambi nell’azienda di mio padre, che si occupava di cavi e corde per l’edilizia. A lui è dispiaciuto non poter lasciare l’attività a me o a mia sorella, pure lei cantante: sarà la mia testimone di nozze. È mancato ormai da tanti anni, si chiamava Giacomo Giuseppe Corna. Il mio dispiacere è che non abbia potuto conoscere Stefano». Quindi all'altare la accompagnerà sua mamma, Pierina.

Sarà una cerimonia semplice: lei vestita di bianco con non tantissimi invitati, meno di cento: tutta colpa del ritardo nei preparativi. «Io canterò di sicuro un brano che ho scritto, Angolo di cielo, che è un po' una lettera a cuore aperto dedicata a mio padre e a Stefano».

