Luisa Corna, l'aneddoto commovente su Fabrizio Frizzi ai Fatti Vostri: «Lui si ricordava sempre...»

E' tornata in televisione Luisa Corna che si è raccontata ai microfoni de “I Fatti Vostri”, trasmissione mattutina di Rai 2, condotta da Anna Falchi e Salvo Sottile. La 57enne è tornata indietro nel tempo, rammentando i suoi esordi di carriera al fianco di Fabrizio Frizzi. «Lui si ricordava sempre del mio compleanno, anche quando non lavoravamo più insieme. Ogni anno mi telefonava, era una persona che si spendeva molto per le sue amicizie» ha dichiarato la showgirl sul conduttore deceduto da tempo.

Durante l'intervista, Luisa Corna ha raccontato che da piccola aveva già il desiderio di cantare: «Frequentava l’oratorio in cui c’era padre Lino, che suonava il pianoforte. Io ero sempre accanto a lui, mi faceva cantare e, infatti, posso dire di avere esordito sul palco dell’oratorio! Poi da ragazza ho fatto anche la modella: questo mi ha permesso di essere indipendente economicamente, perché poi a 17-18 anni mi sono trasferita a Milano per studiare canto e recitazione».

Il successo

E, poi, nel 2000 a “Sanremo si nasce”, con Michele Cucuzza e Massimo Lopez alla conduzione: «Tutti i cantanti sognano il palco dell’Ariston. Tuttavia, io ero arrivata in tv a 33 anni d’età e pensavo che quella chance fosse ormai sfumata per me. Invece, alla fine di quella serata e dopo avermi sentito cantare, Cucuzza e Lopez mi augurarono di fare ritorno a Sanremo come cantante». Quel desiderio poi si è davvero avverato: «Nel 2002 si è avverato questo sogno, con Fausto Leali: arrivammo quarti. Il sodalizio con lui nacque casualmente: partecipai a ‘Taratata’, programma musicale in onda in seconda serata e condotto da Vincenzo Mollica, per presentare un mio film con Giorgio Panariello. In quell’occasione mi fecero cantare con la band di Paolo Belli: Fausto mi ascoltò e, mediante un’amica, mi fece contattare».

La recitazione

Sul piccolo schermo, poi, Luisa Corna ha concretizzato altri successi con le fiction “Ho sposato uno sbirro”, e, ancora, con l’approdo tra i concorrenti di “Tale e Quale Show“: «Fu un’esperienza stupenda. Io ho partecipato proprio alla primissima edizione, abbiamo fatto veramente tante puntate! La parte più complicata di tutte è stata quella della realizzazione del calco di gesso del mio viso, in quanto io soffro di claustrofobia e, per il calco, devi stare venti minuti con due cannette nel naso… È stato tremendo! Tutto il resto, invece, l’ho vissuto con gioia».

