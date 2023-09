Loredana Lecciso, l'assenza al concerto evento di Al Bano «non per mia scelta». C'entra Romina Power?

di Redazione web

Loredana Lecciso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa durante una delle sue ultime interviste. Ha dichiarato di non essere una «bulimica della tv» e che preferisce partecipare a programmi che sente più affini a lei. Ultimamente aveva fatto molto discutere la sua assenza al concerto evento per il compleanno di Al Bano all'arena di Verona per i suoi 80 anni, Al Bano- 4 volte 20.

La showgirl non aveva rilasciato dichiarazioni, ma i fan si erano insospettiti molto, vista la presenza, invece, di Romina Power. Loredana ha raccontato la sua verità nell'ultima intervista rilasciata.

Loredana Lecciso ha confidato che la sua assenza allo show event di Al Bano non era voluta, perlomeno non da lei che ha accettato da subito di buon grado di apparire durante il concerto.

«Al Bano aveva espresso il desiderio di avere tutta la sua famiglia, allargata e non. Aveva chiesto la mia presenza, in qualità di compagna, e quella dell’ex moglie, con la quale lavora ancora oggi in giro per il mondo. Ho accettato l’invito con piacere, ma dall’altra parte sono arrivate condizioni diverse. Io non ho posto alcun limite e, quando ho capito che le cose stavano andando nella direzione sbagliata, ho fatto un passo indietro per buon senso, ma anche per l’amore e il rispetto che nutro nei confronti del papà dei miei figli. Lui sapeva perfettamente che non mi sarebbe costato nulla fare un passo indietro. Al contrario di quel che si possa pensare, non ho manie di protagonismo e così ho preferito festeggiarlo in casa, con amici, parenti e affetti vari.

