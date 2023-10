Benjamin Mascolo e la dipendenza dalla droga: «478 giorni senza sostanze, ho capito che è facile morire»

di Redazione web

La nuova edizione di Le Iene sta collezionando discreti successi, con servizi sempre attuali e momenti importanti come i vari monologi dove i protagonisti (attori, attivisti, artisti) decidono di aprire il loro cuore e raccontare le loro esperienze di vita. Uno degli ospiti dell'ultima puntata di Le Iene è stato Benjamin Mascolo, musicista del duo Benji&Fede che, dopo lo scioglimento della band, è partito per l'America dove ha incontrato Bella Thorne ed è iniziata la loro lunga storia d'amore. La separazione è arrivata dopo qualche anno (e l'annullamento del matrimonio), Ben è tornato in Italia per riprendere la sua vita in mano.

Dalle droghe, al sesso a tre, la vita di Ben degli ultimi anni è stata una montagna russa senza freni e al giovane artista serviva toccare il fondo, per poi risalire con l'aiuto della sua famiglia.

Il monologo di Le Iene

Benjamin Mascolo ha voluto parlare al pubblico di Le Iene, con un monologo molto intenso sul suo periodo da sobrio, dopo aver toccato il fondo e aver rischiato l'overdose.

«Sono passati 478 giorni da quando ho costruito passo dopo passo la mia rinascita.

