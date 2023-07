Federico Rossi e il bacio alla ragazza al concerto, com'è andata a finire? «Ci sono belle vibrazioni». La rivelazione

di Redazione web

Negli ultimi giorni Federico Rossi, ex cantante del duo Benji&Fede, è tornato a far parlare di sè e non per la sua nuova musica, bensì per un gesto fatto durante il Tim Summer Hits che avrebbe lasciato in molti senza parole. Ci riferiamo al bacio che ha dato ad una fan che era tra il pubblico in prima fila. Federico è passato di fronte al pubblico, l'ha notata e, come accade nei film d'amore adolescenziali, si sono piaciuti al primo (forse non proprio primo) sguardo e si sono baciati.

La chimica era tanta e il video che ha immortalato la scena ha fatto il giro del web: tutti si sono chiesti chi fosse la ragazza e se i due si conoscessero. Mentre i mal pensanti hanno subito attaccato Federico dicendogli che loro avevano capito subito che la scenetta era stata tutta preparata per l'occasione, i più romantici sognano un amore appena sbocciato tra i due, nato da uno sguardo rapito. Il cantante ha parlato e ha rivelato la sua versine dei fatti.

Federico Rossi scende dal palco e bacia una fan durante il concerto, lei resta di stucco

Federico Rossi e la ragazza misteriosa, un amore appena sbocciato?

Federico Rossi ha parlato con i microfoni di Fanpage e ha dichiarato: «Si è creato un bel polverone, ma non mi aspettavo che potesse scatenarlo una cosa così. In quel momento mi sono sentito di fare quella cosa e l’ho fatta, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ovviamente. Anche perché non sono una persona che fa cose estreme. Per me era show, e ritornando al discorso del palco che mi è mancato, succede che quando sono lassù cerco di lasciarmi andare completamente. I nostri occhi si erano già incrociati, dopo il concerto mi è venuta a salutare, era serena. Credo sia stato un bel momento. Mi ha dato una scossa emotiva che mi è piaciuta». Quindi i due si erano già conosciuti prima e la ragazza lo ha incontrato dopo il famoso bacio, ma quindi tra i due è iniziata una frequentazione? Federico ha detto: «Ci sono delle belle vibrazioni».

