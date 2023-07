Federico Rossi, chi è la ragazza del pubblico baciata dal cantante: «L'hanno portata lì, era tutto preparato»

Al Tim Summer Hits, si è verificato un momento sorprendente durante l'esibizione di Federico Rossi. In modo surreale, si è avvicinato a una ragazza del pubblico e le ha dato un bacio appassionato.

Questo episodio non solo è stato messo in onda in televisione, ma è stato anche catturato da un'altra ragazza, che si trovava proprio accanto a quella che è stata invece baciata dal cantante.

Federico Rossi scende dal palco e bacia una fan durante il concerto, lei resta di stucco. Il video è virale sui social

Benji, replica a Fede sui social: «Ho commesso tanti errori e ho ferito persone a cui tenevo, mi dispiace»

Federico Rossi, il bacio alla ragazza del pubblico

Tutto ciò sta suscitando un'enorme curiosità e interesse. La scena ha generato molte domande sul motivo di questo gesto e sulle sue conseguenze.

Andiamo a scoprire cosa sta succedendo a riguardo in giro per i social.

Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 09:21

