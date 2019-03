Lando Buzzanca e la baby fidanzata Francesca Della Valle: «Mi ha visto la prima volta a 24 anni e pensava di sposarmi...»

Ultimo aggiornamento: 19:22

“Ho quasi 84 anni, meglio che me ne sto a dare amore a me e alla mia ragazza. Perché io ho la disgrazia di essere ancora un uomo che vive di amore”, a parlare l’attore, felicemente fidanzato con l’attrice e giornalista. Tra i due corrono 40 primavere, dati gli 83 anni di Lando e i 43 della compagnia.L’amore però non conosce età: “Io a Francesca lo dico, ho 42-43 anni... ma non è vero! Però non voglio pensare a quanti anni ho – ha spiegato in un’intervista a “Libero Quotidiano” - Lei è una donna di una grande dolcezza e di straordinaria intelligenza, sono due anni e mezzo che stiamo assieme e mi riempie di amore e cose belle. Ci siamo conosciuti perché lei mi aveva proposto un ruolo in un film che non abbiamo più fatto. Mi ha poi raccontato di avermi visto la prima volta quando aveva 24 anni e di aver pensato che mi avrebbe sposato”.Le nozze erano state annunciate in una precedente intervista per primavera, ma sono state rimandate: “Lei vorrebbe. Anche oggi mi ha detto di essere pronta a farlo, ma io voglio aspettare almeno di vendere una grande villa che ho fuori Roma”.Ultimamente si è un po’ allontanato dal mondo dello spettacolo: “Ormai pagano molto meno di quanto dovrebbe prendere un attore. Ho appena rifiutato quattro film: tre perché pagavano poco e il terzo perché non mi piaceva il personaggio che mi avevano offerto. Oggi purtroppo è così e oltretutto le settimane a disposizione sono troppo poche: quando ho cominciato a recitare io avevamo quattordici settimane di lavorazione, oggi appena tre”.