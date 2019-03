Isola dei famosi 2019, Alba Parietti dopo la sfuriata: «Non era Alvin, ecco a chi mi rivolgevo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera si è svolta la semifinale dell’che ha visto diverse polemiche tanto da parte dei naufraghi quanto da parte delle opinioniste, in particolareche per una prova ricompensa molto confusa sembrava essersela presa con l’inviato Alvin con un: “Possiamo dire anche la nostra? Non sto qui solo per prendermi la m**a in faccia”.Dal suo account social però Alba ha tenuto a spiegare che l’accusa non era assolutamente contro Alvin. La furia era scatenata da un’autrice: “Un piccolo appunto, nel momento in cui mi sono ... diciamo seccata platealmente ,sulla questione” prova da invalidare” la mia frase colorita seccata , maleducata , per essere totalmente sincera con voi, non era rivolta nel modo più assoluto ad Alvin del quale apprezzo totalmente il lavoro e i toni sempre gentili, professionali e pacati e sopratutto rispettosi . Mi rivolgevo a un’autrice con la quale io non mi rapporto mai . che senza microfono, come da sua abitudine voleva “ zittirmi ed educarmi” e impedirmi di esprimere la mia opinione sulla questione. ( per questo avete sentito solo me e non avete capito a chi fosse rivolta la mia rivolta😂) Essendo io pagata voluta per fare l’opinionista , per rispetto al pubblico per etica mia, perche che poi giustamente mi critica spesso e volentieri sulle scelte autorali e dinamiche , senza che io possa mettere il mio “ becco”.... ecco ieri l’ho messo e nonostante le parole non fossero da “ signora della tv “ma da scaricatore di porto ( e mi scuso con gli scaricatori) , rivendico il diritto di diventarlo quando non mi sento adeguatamente rispettata e sopratutto se mi si rivolge con toni arroganti che mi irritano mentre io faccio semplicemente il mio lavoro di una vita rispettando tutti. Detto questo adoro il gruppo autorale che mi ha seguito e trovo Celeste il nostro nuovo capo progetto un professionista straordinario così come tutta la squadra di @canale5__ e @magnolia in Italia e all’estero . Baci e grazie ....a tutti ma Alvin io lo amo 😍”.