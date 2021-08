Kledi Kadiu, fiocco azzurro per l'ex ballerino di "Amici di Maria De Filippi": è nato Gabriel

Kledi Kadiu è diventato papà bis: Gabriel è il bimbo dato alla luce dalla moglie Charlotte Lazzari, 29 anni, nel primo pomeriggio di domenica 29 agosto 2021.

Il ballerino, divenuto popolare grazie al talent show "Amici di Maria De Filippi", ha festeggiato insieme alla compagna con un post sul profilo Instagram di entrambi dove si vede la piccola mano del bambino.

Quando la notizia è stata resa ufficiale, molti utenti e fan della coppia hanno fatto loro le congratulazioni sotto il post. Tra questi ci sono stati stata anche Lorella Cuccarini e altri Vip del parterre di Amici di Maria De Filippi.

In un secondo momento il coreografo ha pubblicato una Stories in cui ha ringraziato il personale medico e infermieristico dell’ospedale di Rimini, struttura in cui si è recata la moglie per partorire. Kadiu ha anche sottolineato che tutto è andato bene e che la compagna e Gabriel stanno bene. «Ci hanno fatto sentire davvero a casa» ha dichiarato felice e grato ai sanitari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Agosto 2021, 12:30

