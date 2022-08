Kim Kardashian di nuovo single: finita con Pete Davidson (dopo soli 9 mesi)

Kim Kardashian e Pete Davidson sembravano pronti ad allargare la famiglia – perlomeno il comico, che poche settimane aveva dichiarato di desiderare un figlio – e invece la loro storia è già finita. Dopo 9 mesi di frequentazione l'influencer e l'attore si sono detti addio.

Nessun dramma, nessuna storia strappalacrime – a differenza di quanto avvenuto l'anno scorso tra Kim Kardashian e Kanye West –, solo la consapevolezza di non potere più andare avanti, non tanto per la differenza anagrafica (lei ha 41 anni, lui 28) quanto per i numeri impegni di lavoro di entrambi e l'eccessiva distanza che li separa.

Kim infatti vive a Los Angeles mentre Pete si è stabilito a New York, ma è spesso in viaggio per lavoro. Una distanza enorme per colpa della quale i due avrebbero deciso di chiudere la loro love story. «Hanno molto amore e rispetto l’uno per l’altra, ma hanno scoperto che la lunga distanza e i loro impegni rendevano davvero difficile mantenere una relazione» ha dichiarato una fonte vicina alla ex coppia.

Per il momento la notizia non è ancora stata confermata dai diretti interessati, ma le reazioni deluse dei fan non si sono fatte attendere. Quella con Davidson è stata la prima relazione dell'imprenditrice digitale dal divorzio con Kanye West. I due sembravano parecchio affiatati al punto che lui mesi fa si era fatto tatuare le iniziali dei figli di lei a suggellare il loro legame. Purtroppo la loro storia si aggiunge alla lunga lista di relazioni giunte quest'estate al capolinea.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Agosto 2022, 19:17

