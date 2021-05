Kim Kardashian, il fotoritocco venuto malissimo: «Piede con solo 4 dita?». Fan increduli

Kim Kardashian fa sempre discutere. Questa volta la regina dei social si è fatta prendere la mano nel ritoccare una foto. Infatti, sui social, in una foto all'interno di un post, viene ritratta su una spiaggia in bikini, secondo molti commentatori le mancherebbe un dito del piede. Alcuni dei suo fan, sconcertat, la punzecchiano nei commenti, segnalando la clamorosa svista. Un classico "epic fail", come si usa dire sui social: un errore marchiano, evidente che finisce sotto gli occhi di tutti.

Critiche e difese - Una foto che la quarantenne star dei reality, si è trasformata in un boomerang. Nella foto, Kim si appoggia a un tronco di un albero con il piede destro poggiato contro il ramo. Ma le curve della bomba sexy stavolta lasciano spazio ad altri commenti: «Solo 4 dita?» e un altro ha aggiunto: «Ha 4 dita??» Mentre un altro ha sottolineato che sembra che manchi una parte di albero dalla foto. Altri, invece, hanno provato a prendere le difese dell'influencer spiegando che il problema non è causato da un fotoritocco errato ma semplicemente dal fatto che un dito è coperto dalla sabbia.

Kim è tornata molto attiva con foto audaci sui social da quando si è separata dal marito Kanye West. La star del reality ha chiesto il divorzio dal rapper a febbraio e ha condiviso la sua felicità di andare avanti con la sua vita. In una clip in lacrime per un prossimo episodio di Keeping Up With The Kardashians, Kim ha riflettuto sul suo anno tumultuoso e ha insistito sul fatto di essere pronta ad abbracciare i bei tempi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Maggio 2021, 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA