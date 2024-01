Kate Middleton e William, il braccio di ferro sulla scelta della scuola di George: chi ha avuto la meglio

di Alessia Di Fiore

Fino a pochi giorni fa sembrava che Kate Middleton avesse dovuto fare un passo indietro sulla scelta del college di George e che nonostante il disaccordo della moglie, l'ultima parola fosse spettata all'erede al trono, il principe William, che aveva stabilito che il suo primogenito frequentasse la sua stessa scuola, ovvero Eaton.

La scuola del piccolo George

Qualcosa sembrerebbe essere però cambiata, visto che la principessa di Galles è stata recentemente avvistata fare visita al Marlborough College nel Withshire: che stia valutando un nuovo posto per George?

D'altronde si sa che Kate, pur da sempre rispettosa del protocollo, non abbia però intenzione di accettare le tradizioni che possano danneggiare l'istruzione dei suoi figli: Il college di Eaton, frequentato al tempo dal principe di Galles, secondo la principessa non era la scelta giusta, visto che il marito vi si era trovato piuttosto male andando in contro a episodi di bullismo e numerosi scherni da parte dei compagni.

Dunque, perchè infliggere lo stesso destino a George?

Come ogni mamma amorevole, Kate non vuole altro che il meglio per il suo bambino, sia per quanto riguarda l'istruzione sia per l'ambiente che il figlio si ritroverà ad affrontare.

Inoltre la principessa sembrerebbe essere restia ai college divisi per sesso, la stessa Kate in passato ha frequentato il Downe House, un colleggio esclusivamente femminile che non ha mai nascosto di aver "odiato assolutamente".

