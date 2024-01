William e Kate, il principe del Galles prende le distanze da Carlo: l'incoronazione dei reali sarà diversa?

William non vorrà un'incoronazione come quella del padre. Secondo Ingrid Seward, autrice del libro «Prince Philip revelead» quando sarà il momento l'attuale principe non vorrà un'incoronazione con una cerimonia fastosa come quella del padre.

L'incoronazione

«Penso sia perché non vorranno caricare i costi sui sudditi. Probabilmente penseranno che non è buona cosa - ha detto l'esperta della famiglia reale a Newsweek - Non penso vedremo mai più un'altra grande incoronazione. Molta gente non capisce tutti questi rituali. Probabilmente vi sarà un'incoronazione molto ridotta».