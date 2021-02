Kate Middleton e il quarto figlio, l'indiscrezione: «Tensioni con William, poi la svolta»

di Silvia Natella

Kate Middleton non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Ha sempre voluto quattro figli, ma William ha rappresentato a lungo un ostacolo. I duchi di Chambridge hanno già George, Charlotte e Louis. Il terzogenito è nato solo nel 2018, ma la voglia di avere un'altra figlia è molto forte nella duchessa. Secondo i bene informati, Kate avrebbe incontrato molte resistenze da parte del marito. Da qui le voci di una crisi profonda. Il principe, infatti, non avrebbe voluto altri figli.

Kate Middleton e il quarto figlio, la verità

Adesso sembra tornato il sereno e ci starebbero provando sul serio. L'indiscrezione riportata dai tabloid riguarda la ritrovata armonia della coppia. William e Kate sono «sulla stessa lunghezza d'onda e non vedono l'ora di avere un altro figlio, una sorellina per Charlotte». Del resto la Regina Elisabetta, che rappresenta sempre un modello e un esempio per entrambi, ha avuto quattro figli.

Kate Middleton e il quarto figlio, i tentativi

Secondo US Weekly, Kate Middleton e il principe William «stanno cercando» di concepire il loro quarto figlio. Quando è scoppiata la pandemia da coronavirus hanno avuto qualche ripensamento in più, ma ora con il vaccino sembrano più decisi che mai. Il quarto "Royal Baby" sarebbe in cantiere.

Kate Middleton e il quarto figlio, il sogno

«Avere quattro figli è sempre stato un sogno di Kate - precisa la fonte - Ha sospeso l'idea quando la pandemia di coronavirus ha colpito il mondo intero, ma ora c'è luce alla fine del tunnel con il vaccino. Si sente pronta per ricominciare a riprovare... Ci è voluto un po' prima che Kate convincesse William. In passato il principe aveva detto che tre bambini sono più che sufficienti, e che il pensiero di averne quattro lo faceva sentire sopraffatto... Il desiderio di Kate di avere un altro figlio lo ha ispirato. In fondo William ama e apprezza l'ambiente familiare tranquillo e sicuro che lui non ha mai avuto crescendo. Dopo essersi preso un po' di tempo per pensarci, William ha cambiato idea e ora è entusiasta del futuro».

