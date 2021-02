Elisabetta Canalis vaccinata: «Ora posso tornare in Italia e riabbracciare mia mamma»

Continua la campagna di vaccinazione anti Covid negli Stati Uniti, e tra i vaccinati c’è anche Elisabetta Canalis, che vive da tempo a Los Angeles e ha postato tra le sue stories di Instagram il video mentre le viene somministrata la seconda dose. Alla Canalis è toccato il vaccino Moderna, uno dei due vaccini mRNA (l’altro è Comirnaty, di Pfizer).

«Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino ma anche il richiamo è stato fatto», scrive Elisabetta, che appena potrà tornerà in Italia per andare a trovare sua mamma con un po' di tranquillità in più. «Sono grata a questo Paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi, la prossima settimana finalmente potrò riabbracciare mia madre che preferirei potesse essere qui al posto mio in questo momento».

