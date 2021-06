Kate Middleton gela Harry e Megan Markle: «Auguro il meglio a Lilibet, ma non l'abbiamo ancora incontrata...»

Kate Middleton non ha ancora visto la nipote Lilibet, secondogenita di Harry e Megan Markle, e non ha mancato di sottolinearlo. La Duchessa di Cambridge, rispondendo alle domande di un giornalista, ha spiegato di non essere ancora stata presentata alla figlia neonata del duca e della duchessa del Sussex, neanche attraverso una video chiamata.

Kate Middleton non ha ancora conosciuto Lilibet, secondogenita di Harry e Megan Markle. La duchessa, come fa sapere il “The Telegraph”, durante una visita a una scuola elementare in Cornovaglia con la First Lady Jill Biden, ha risposto alle domanda di un giornalista che le aveva chiesto se avesse qualche desiderio particolare per la nipotina: “Le auguro il meglio – ha fatto sapere - Non vedo l'ora di incontrarla. Non l'abbiamo ancora incontrata, spero che avvenga presto”. Kate ha anche spiegato di non averla vista neanche in videochiamata, con FaceTime: “No, non l'ho fatto".

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor è nata venerdì scorso in un ospedale di Santa Barbara, in California e la decisione dei Sussex di usare il soprannome personale della regina per la figlia ha fatto discutere.

Il duca e la duchessa hanno fatto sapere che non avrebbero usato il soprannome della regina se non avesse "supportato" la loro scelta, ma piuttosto che confermare la versione fatti dei nipoti, il Palazzo ha scelto semplicemente di negare che a Elisabetta non fosse mai stata posta la questione.

Secondo indiscrezioni del Telegraph alla regina è stato "detto" il nome dopo che il bambino è nato venerdì scorso, ma non le sarebbe stato chiesto il permesso in anticipo. Questo suggerisce che se il duca e la duchessa hanno scelto il nome per ingraziarsi la regina e la più ampia famiglia reale, la tattica purtroppo si gli si è ritorta contro...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 20:06

