Harry e Meghan, nata la figlia Lilibet "Lili" Diana: ecco come la Regina gli ha fatto gli auguri

Dopo l'annuncio della secondo genita di Harry e Meghan sono arrivati gli auguri dalla famiglia reale. La speranza è che la nascita di Lilibet "Lili" Diana possa finalmente portare al riavvicinamento tanto sperato tra gli ex duchi di Sussex e il resto della royal family.

«La regina, il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia, e il duca e la duchessa di Cambridge sono stati informati e sono deliziati dalla notizia della nascita di una figlia per il duca e la duchessa di Sussex», si legge in una nota congiunta diffusa da palazzo, e a questi sono seguiti gli auguri via social. Kate e William attraverso il loro profilo hanno scritto: «Siamo tutti deliziati dalla bella notizia dell’arrivo della piccola Lili. Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie». Non sono mancati gli auguri nemmeno da Carlo e Camilla che hanno scritto: «Congratulazioni ad Harry, Meghan e Archie per l’arrivo della piccola Lilibet Diana, auguriamo loro ogni bene in questo momento speciale».

La bambina, 11esima bis nipote della Regina Elisabetta, è la prima che la omaggia con il suo nome. La piccola è stata chiamata con i nomi delle nonne, quello della Regnina, appunto e quello della nonna, l'amata mamma di Harry.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 11:33

