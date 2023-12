Jovanotti, gli auguri alla figlia Teresa sui social: la dedica che commuove

di Marta Goggi

Jovanotti ha pubblicato una commovente dedica sui social per il compleanno di sua figlia Teresa, che compie 25 anni. Il cantante ha sempre dimostrato l'affetto per la ragazza anche nei suoi testi, non ultimo in 'Per te', scritto proprio per Teresa.

La dedica

«Buon Compleanno, sono 25. È sempre per te il 13 dicembre e anche tutti gli altri miei giorni e della mamma. Per te cara nostra meravigliosa talentuosa libera forte tenera unica magica Teresina», queste le parole di Jovanotti sotto il carosello di foto che ritraggono lui e la figlia negli anni. Il rapporto padre-figlia sembra essere davvero speciale, come hanno sottolineato i follower sotto il post: «Siete meravigliosi! Buon compleanno».

