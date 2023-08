Jimmy Ghione risponde ai messaggi di odio verso il figlio: «Chi ha raggiunto un obiettivo non è un raccomandato o un ladro»

di Redazione Web

Numerosissime sono state le critiche per Jimmy Ghione e il figlio Gabriele a causa dell'ammissione di quest'ultimo a una prestigiosa università americana, ossia la University of Southern California. Per questo motivo, l'inviato di Striscia la Notizia ha ritenuto opportuno intervenire sul suo profilo Instagram per esporre la sua opinione in merito a questa polemica. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Partiamo da un presupposto: criticare è lecito ma perché è necessario così tanto odio? Non è che se una persona ha raggiunto un obiettivo significa che sia un raccomandato o un ladro - ha sottolineato Jimmy Ghione nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «Questa forza che utilizzate ad odiare e invidiare le persone, utilizzatela per costruire qualcosa perché siete solo degli acari da tastiera. E guardate che l’invidia vi fa invecchiare prima, la vita è un soffio. Prendiamo tutto un po’ più col sorriso».

