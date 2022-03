“Vip Padel Mini Roma" al Circolo Canottieri della Vittoria: la seconda edizione è un successo tra vip dello spettacolo e non solo

Si è svolta questa mattina sui campi del circolo canottieri della Vittoria a Roma la seconda edizione del torneo “Vip Padel Mini Roma”.

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e non solo che sono accorsi a celebrare il torneo ideato dal patron Emanuele Tornaboni: da Jimmy Ghione a Samantha de Grenet, passando per Sofia Bruscoli, conduttrice di Stop and go su Rai Due.

Tra gli altri presenti anche l’ambasciatrice della Colombia Gloria Isabel Ramírez, Flamina Bolzan e Gianluca Duran, amministratore delegato Bmw Roma.

