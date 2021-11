Jannik Sinner torna single, con Maria Braccini è finita. «Colpa di un post su Instagram»

E’ finita la love story fra Jannik Sinner e la fidanzata Maria Braccini. Il tennista Jannik Sinner, secondo le indiscrezioni, avrebbe lasciato l’influencer Maria Braccini dopo una relazione durata circa un anno.

Maria Braccini e Jannik Sinner

Jannik Sinner e Maria Braccini si sono lasciati

Dopo un anno d’amore sembra ormai arrivata al capolinea la love story fra Jannik Sinner e la fidanzata, l’influencer Maria Braccini. Secondo le indiscrezioni del "Corriere della sera" la ragazza avrebbe festeggiato la romantica ricorrenza con un post social che lui, molto riservato e concentrato sulla sua carriera tennistica, non avrebbe gradito, decidendo così di mettere fine alla storia. I più attenti avevano notato già segni di crisi, dato che la Braccini aveva ultimamente rimosso gli scatti che la ritraevano a Montecarlo sulla terrazza del compagno e non caricava più stories celebrative in caso di vittoria. Un periodo di difficoltà per la coppia che sarebbe già iniziata in estate, con le polemiche nate per la rinuncia da parte del tennista alle Olimpiadi di Tokio 2020.

Jannik Sinner (Instagram)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 13:55

