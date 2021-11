Dopo Matteo Berrettini, sostituito egregiamente da Jannik Sinner, anche un altro "grande" del tennis lascia le Atp Finals di Torino. Stefanos Tsitsipas non scenderà in campo stasera contro il norvegese Casper Ruud per il riacutizzarsi di un problema al gomito. Al suo posto entra il britannico Cameron Norrie.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 13:41

