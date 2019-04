Jane Alexander e il ritorno con l'ex: «Non ho ucciso nessuno. So che al GF gli ho fatto del male»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Succede a tante persone: ci si lascia, magari si ha un momento di sbandamento e poi si torna insieme.Non ho ucciso nessuno. So che al GF gli ho fatto del male”,torna a parlare del suo ritorno con Gianmarco Amicarelli, ex fidanzato che aveva lasciato durante la sua permanenza all’interno ella casa delper l’ex velino Elia Fongaro.Non sono mancate le critiche: “Lo so bene, ma finalmente abbiamo parlato tanto e ci siamo chiariti – ha fatto sapere in un’interista a “Diva e donna” - C'è chi gli dice: "Ma come puoi tornare con lei dopo quello che ti ha fatto?"; ci soffro. Ma voglio parlare sempre sinceramente di tutto quello che mi è successo anche per mandare un messaggio alle donne che non sono felici nei loro rapporti: cambiare si può! Si può decidere di lasciare il proprio uomo, come anche è poi possibile ricominciare. Non bisogna avere paura di vivere e dei giudizi degli altri. Ora sono felice di esser tornata con Gianmarco e, anche se abbiamo deciso di non vivere ancora insieme, c'è davvero tanta serenità fra noi”.Con Elia è stato un addio doloroso: “Una storia molto importante e ci ho creduto. Cerco sempre di essere sincera con i miei fan, per questo ho spiegato pubblicamente che fra noi era tutto finito. Non mi abbasserò mai a parlare male di Elia e non sminuirò quello che c'è stato perché non sputo nel piatto in cui ho mangiato. Devo ammettere che sono stata molto male quando è finita così. È stato quasi un lutto”.