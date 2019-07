Ivan Cottini, il ballerino con la Sla confessa: «Mi hanno offerto soldi in cambio di sesso»

Ivan Cottini

ma non si arrende e continua a ballare, la sua passione più grande nella vita. Il ballerino,come " Amici " e " Ballando con le stelle " ha scoperto di essere malato a 27 anni e oggi che ne ha 35 è costretto a una sedia a rotelle e combatte la sua malattia.Ivan ha raccontato a FanPage come è cambiata la sua vita. Oggi ha una compagna e una bambina, ma certo ci sono anche molte difficoltà. Tra gli episodi più significativi racconta la proposta che gli è stata fatta tempo fa da un presunto manager che gli chiedeva prestazioni in cambio di visibilità: «Diceva che mi avrebbe proposto per partecipare a programmi televisivi. Non ho più risposto. La gente non ha ritegno. Quando ho ricevuto quell'audio ero schifato». Ivan spiega di aver ricevuto la proposta con un messaggio vocale in cui l'uomo gli chiedeva di mostrarsi nudo, perché avrebbe potuto adoperarsi per proporlo in trasmissioni televisive.Poi racconta di altri episodi simili molto sgradevoli: «Ci sono persone che si sono dette incuriosite dal fare sesso con un disabile, mi hanno scritto: ‘Ma tu le gambe le muovi? Riesci a fare sesso? Ti do una somma di denaro'. C'è gente che non si ferma davanti a nulla». Ivan ha però ricevuto anche diverse minacce di morte e insulti che hanno riguardato lui e la sua famiglia e che hanno destato anche molta preoccupazione. Il motivo sarebbe proprio nella disabilità: Ritrarre noi disabili come supereroi in grado di sconfiggere tutto e tutti è sbagliatissimo. Così facendo aizzano sempre di più contro di noi le persone che nella vita si sentono impotenti e quel muro che ci separa diventa sempre più alto. La vittoria è renderci normali agli occhi di tutti. Io ho ricevuto tante accuse. Mi hanno detto anche che sono fortunato ad avere la malattia perché faccio i soldi».