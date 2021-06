Isola dei Famosi 2021, Awed sul social dopo la vittoria: «In crisi d'identità, peso 55 chili...»

di Danilo Barbagallo

Dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi 2021 Awed torna sui social per salutare i suoi numerosi follower, che l’hanno aiutato a conquistare la prima posizione superando i compagni d’avventura Valentina Persia e Andrea Cerioli.

Isola dei Famosi 2021, il ritorno di Awed

Awed è tornato su Instagram dopo aver ottenuto la vittoria dell’Isola dei Famosi 2021. Awed ha voluto ringraziare i follower che l’hanno aiutato col televoto durante la sua avventura, oltre a sottolineare la sua nuova silhouette: “Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta – ha scritto in un post che lo vede con la coppa vinta nella trasmissione - ABBIAMO VINTO L’ISOLA DEI FAMOSI! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza. Un GRAZIE dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg”.

Awed ha più condiviso un altro post in cui è immortalato proprio il momento in cui viene incoronato vincitore dopo la lunga permanenza in Honduras: “Attimi che restano impressi nella mente - ha sottolineato dal suo account - Grazie isola per tutto quello che mi hai insegnato, sono stati gli 85 giorni di fame più belli della mia vita. #isola”.

