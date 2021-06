Isola 2021, le pagelle: i promossi e i bocciati. Con la vittoria di Awed si conclude una delle edizioni più difficili del reality: dalle restrizioni causa Covid, al cast che non ha creato le giuste dinamiche. Unica certezza Ilary Blasi che ha praticamente fatto tutto da sola.

ISOLA DEI FAMOSI 2021 - I PROMOSSI

ILARY BLASI - VOTO 9

"Capitana" di nome e di fatto. Guida un'edizione difficilissima. Gli opinionisti, ad eccezione di Tommaso Zorzi non sono funzionali al programma, Massimiliano Rosolino è un inviato goffo e i naufraghi che tra lamentele e scuse varie non hanno creato dinamiche all'interno del programma. La Blasi riesce a compensare con ironia alle loro mancanze e la frase «Siete delle pippe al sugo, ecco ve lo voglio dire» è l'emblema di questa edizione

TOMMASO ZORZI - VOTO 8

Attento, anzi attentissimo a cogliere ogni dinamica di gioco. La sua esperienza al Grande Fratello Vip gli è stata d'aiuto per smascherare i complotti dei naufraghi durante le nomination. E' l'ancora di salvezza di Ilary Blasi, entrato last second, ha supportato la padrona di casa facendo centro. La sua fanbase potentissima lo ha fatto andare nelle prime posizioni delle tendenze social, spesso superando lo stesso hashtag dell'Isola. Bello il suo applauso in ricordo di Michele Merlo.

ISOLDE KOSTNER - VOTO 8

E' la vincitrice morale dell’Isola. Partita in sordina ed eliminata ad un passo dalla finale ha vinto tutte le prove possibili e immaginibili scatenando le ire dei naufraghi che appena hanno potuto l'hanno mandata in nomination. Schietta e senza peli sulla lingua non ha mai avuto paura di dire la sua.

IGNAZIO MOSER – VOTO 7 1/2

Entrato in gara per ultimo è il naufrago dal cuore romantico. Sempre educato mai sopra le righe si è sacrificato per il gruppo rasandosi a zero, gesto che gli ha assicurato l'accesso in finale. L' incontro sull'Isola con la sua Cecilia è stato davvero molto romantico. I due sembrano innamorati pazzi e non si sono "piegati" alle dinamiche televisive che volevano a tutti costi farli fidanzare con tanto di anello. «Ilary ti ringrazio ma vorrei tenere un momento così privato, proprio non posso, abbiamo già fatto troppo davanti alle telecamere». Chapeax.

ELISA ISOARDI – VOTO 7 +

La sua rinascita televisiva passa proprio dall'Isola dei Famosi, provvidenziale l'infortunio all'occhio che l'hanno portata in studio molto presto, apprezzatissime le sue opinioni durante le dirette. L'operazione simpatia ha funzionato, per lei le porte di Mediaset sono più che spalancate. Non ci sono ancora certezze, ma si parla di lei alla conduzione di un programma tutto suo

VERA GEMMA - VOTO 7

E' il "cavallo pazzo" di questa edizione. Non la si può imbrigliare in ruolo e la sua lingua tagliente le è valsa l'eliminazione con grande dispiacere di pubblico e autori. Suo inoltre il merito di aver fatto conoscere al grande pubblico il fidanzato Jeda ... chissà che non li rivedremo insieme in un altro reality... magari Temptation Island?

JEDA - VOTO7

Personaggio rivelazione dell'Isola 2021. Entrato nelle grazie di Ilary Blasi è stato protagonista di siparietti divertenti diventati dei cult sul web. Produttore musicale e rapper, per lui le porte della tv sembrano spalancarsi, per questo citofonare Alfonso Signorini.

AWED - VOTO 6 1/2

Vince l'Isola ma senza lasciare il segno. E' un Tommaso Zorzi che non ce l'ha fatta ... o meglio, la vittoria l'ha portata a casa ed è stato subito il favorito anche dei bookmkaer. Lo youtubur ha una fanbase di tutto rilievo, quasi 2 milioni di iscritti su Youtube e altrettanti su Instragra, va avanti "tradendo" gli amici - vedi Vera Gemma e Matteo Diamante - e a suon di strategia. Essere stratega in un gioco non è sbagliato, e dopo tutti i chili persi - ben 16 - tutto sommato vincere è una buona ricompensa

BEATRICE - VOTO 6

E' uno dei volti nuovi di questa edizione. Promossa per la tenacia con cui ha resistito per oltre un mese da sola su Playa Imboscada si è meritata un posto in finale ma il carisma di Raz Degan, naufrago per eccellenza è lontano anni luce.

VALENTINA PERSIA - VOTO 6

Partita benissimo era tra i possibili vincitori si è un po' persa lungo il tragitto. E' passata dall'essere il jolly del gruppo, piena di energie e allegria, a una dei "pesantoni" che non riesce a prendere bene le nomination. D'altronde è una "rosicona", e lo ha candidamente ammesso.

MATTEO DIAMANTE - VOTO 6



Pugnalato alle spalle dall'amico Awed, forse meritava qualcosina in più. Entrato a gioco iniziato non si è tirato indietro quando si è trattato di esprimere la propria opinione, gli è però mancato quel guizzo in più.

MASSIMILIANO ROSOLINO - VOTO 6 -

Nono raggiunge la sifficienza ma non è comunque da bocciare. Fare l'inviato non è semplice come sembra e non tutti sono Alvin. Il nuotatore ha però dalla sua la faccia da scugnizzo e tanta signorilità. Le spiegazioni sui giochi erano incomprensibili, ma la sua ironia e il modo con cui è riuscito a scherzarci sù lo salvano dal baratro... forse però è meglio che si dedichi ad altro.

ISOLA DEI FAMOSI 2021 - I BOCCIATI

FARIBA TEHRANI - VOTO 5

Anche l'universo non ne poteva più del suo essere logorroica, è stata però l'elemento cardine che ha unito i naufraghi: erano tutti contro di lei. IL ruola da vittima alle volte forzato, altre palese alla lunga però stanca, ed essere la mamma di Giulia Salemi l'ha sicuramente aiutata durante i vari televoto.

GILLES ROCCA - VOTO 5

Partito da leader è uscito dall'Isola nel peggiore dei modi. E' stato accusato addirittura di violenza verbale contro le donne e di mosoginia, esce da questo reality con le ossa rotte e un'immagine da ricostruire.

ANDREA CERIOLI - VOTO 4

«Come ci si sente ad essere finalista praticamente senza aver mai fatto nulla, brontolo?». La domanda di Francesca Lodo fatta all'ex tronista di uomini e donne racchiude perfettamente il suo percorso sull'Isola.

IVA ZANICCHI E ELETTRA LAMBORGHINI - VOTO 3

Un voto cumulativo per le due opinioniste. Grande delusione per Elettra Lamborghini, un animale social che però in tv non rende. «Si è sentita un po’ un pesce fuor d’acqua in questo reality», ha ammesso anche la Blasi. La Zanicchi è una signora della tv, come l'ha definita la padrona di casa, spesso annoiata e fuori contesto con le battute da Drive In anni '90 che non fanno più ridere nessuno

AKASH KUMAR - VOTO 2

Cinema! Partito con le migliori intenzioni poteva essere un naufrago perfetto. Un animale da reality che però al primo televoto perso è tornato in Italia con la coda tra le gambe

