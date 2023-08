Irama ha una nuova fiamma? L'ex Victoria insinua il tradimento. Ecco cosa è successo

di Redazione web

Irama sta trascorrendo giorni di relax prima di tornare a casa e iniziare una nuova avventura che lo porterà in tour insieme al suo amico e collega Rkomi, con il loro nuovo album "No Stress". La vita sentimentale del giovane, dopo la relazione ufficiale con Giulia De Lellis, è rimasta nel privato: Filippo Maria Fanti, vero nome dell'artista, ha deciso di parlare e condividere sui suoi profili social solo ciò che riguarda la sua arte e la sua musica.

Fino a qualche tempo fa, tuttavia, Irama era fidanzato con Victoria Stella Doritou, modella greca. La relazione si è chiusa dopo quasi un anno e i motivi della rottura non sono mai stati dichiarati, almeno fino ad adesso. Ma perché ha voluto lanciare questa frecciatina all'improvviso?

Molto probabilmente perché Irama potrebbe aver trvoato una nuova fiamma. I fan, infatti, hanno notato che nelle storie di Ferragosto, c'era una modella dal volto già conosciuto e secondo alcuni rumor potrebbe essere la nuova fidanzata del cantante.

Rkomi esce allo scoperto con la nuova fiamma: baci bollenti in vacanza. Ecco chi è

Irama, la timida confessione del cantante a Domenica In: «Sono fidanzato»

Irama, la nuova fiamma

La nuova fiamma di Irama sembrerebbe essere Khady, modella famosa per la sua partecipazione ad Ex on the beach. La ragazza ha pubblicato alcune storie che la ritraggono su uno yacht che sembrerebbe essere lo stesso su cui si trova anche Irama. Una semplice coincidenza? I fan non credono proprio, avendo notato alcuni dettagli: tra tutti la presenza delle stesse identiche borse nelle storie dei due.

Nel frattempo, l'ex fidanzata di Irama non è stata con le mani in mano e la foto condivisa potrebbe aver rivelato il motivo per cui si sono lasciati.

La foto sospetta

Victoria Stella Doritou, ex fidanzata di Irama, dopo essere venuta a conoscenza dei rumor sulla sua nuova fiamma, ha pubblicato un selfie in cui si mostra in tutta la sua bellezza e, disegnate sopra la sua testa, "due corna". Che la modella abbia voluto rivelare in questo modo il motivo della fine della relazione con l'artista?

I fan sono rimasti senza parole, ma sperano che Irama parli per mettere a tacere le malelingue.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA