Rkomi esce allo scoperto con la nuova fiamma: baci bollenti in vacanza. Ecco chi è

Rkomi in love? Sembrerebbe di sì. Non solo lavoro per il cantante, che ha da poco rilasciato un nuovo album insieme a Irama, ma spazio anche all'amore. Dopo il flirt con Paola Di Benedetto, l’ex giudice di X Factor aveva mantenuto più riservatezza riguardo la sua vita personale. Ma ecco che ora, la barriera dela privacy cade ed esce allo scoperto con la sua nuova fiamma.

In love

Dopo diversi mesi, Rkomi ha ritrovato l’amore nelle braccia di Havana Plevani, una modella con la quale sembra fare coppia fissa da qualche mese. I gossip su una possibile storia tra i due sono cominciati a maggio, grazie ad alcuni indizi social notati dagli utenti più attenti. Ma ora sembra essere tutto ufficiale. A confermare la relazione tra i due, infatti, è stata la stessa Havana. La ragazza ha recentemente pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui si vedono diversi scatti fatti durante i giorni di vacanza trascorsi a Minorca, nelle Isole Baleari, proprio insieme a Rkomi.

La conferma

Ed è proprio tra i diversi scatti del post che è apparso un video in cui il cantante le dà dei baci sulla guancia, per poi scambiarsi un bacio sulle labbra alla fine.

Chi è Havana Plevani

La nuova fiamma di Rkomi è una modella, hostess, content creator e anche stilista di un suo brand. La nuova fidanzata di Rkomi non fa parte del mondo dello spettacolo, per cui non si hanno molte informazioni sulla sua vita. Havana vivrebbe a Milano, ma delle sue precedenti relazioni non si sa nulla, dato che usa il suo account per condividere contenuti riguardanti principalmente il suo lavoro.

