Ilary-Totti, dopo la separazione la conduttrice si consola sui libri: «Tornerò all'Università»

Dopo l’addio a Francesco Totti, per Ilary Blasi cambia tutto. Giorno dopo giorno i gossip si sussegguono e alimentano l'intricata vicenda che ha portato alla separazione di una delle coppie dello spettacolo più amate. L'ultima news arriva dal settimanale Di Più Tv che riporta un nuovo cambiamento per la conduttrice de L'isola dei famosi: ritornare all'università. La showgirl avrebbe valutato l’idea di cambiare look dopo che è venuta a galla la relazione tra il Pupone e Noemi Bocchi. Quest’ultima è molto simile, almeno esteticamente, alla presentatrice di Mediaset: bionda, naso delicato, corpo scolpito, sorriso ammaliante, look casual. Per molti la sosia di Ilary.

«Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli- hanno confidato alcuni suoi amici -. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look». Al momento la 41enne è sempre uguale – forse è alla ricerca del taglio più giusto. Ma, oltre all’aspetto fisico Ilary starebbe valutando anche di tornare a studiare. Blasi non ha mai nascosto di sentirsi un po’ ignorante e fonti vicine alla presentatrice assicurano che sia intenzionata a tornare all’Università. «Ilary si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio e gli amici sostengono che ora voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a se stessa».

Tornando a Ilary Blasi, in questi giorni così complicati la soubrette può fare affidamento su un amico speciale: Cristiano Iovino. E' un personal trainer, modello e pr romano, noto alle cronache rosa per via delle sue brevi storie d’amore con Sabrina Ghio e Giulia De Lellis (volti di Uomini e donne). E' stato il settimanale Chi a rivelare come Iovino sia amico da tempo di Totti e Ilary e nell’ultimo periodo si sia avvicinato alla Blasi per supportarla.

