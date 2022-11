Ilary mette gli occhiali da vista: in posa davanti allo specchio e spunta il nuovo anello al posto della fede FOTO

Ilary Blasi mette gli occhiali da vista. Nella settimana in cui incontrerà l'ex marito Francesco Totti in tribunale per la prima volta, la showgirl si mostra con il nuovo accessorio, che presenta una montatura super glamour (e non poteva essere altrimenti). Ritrovate le borse che Totti le aveva noscosto, si prepara a testimoniare in aula sulla vicenda.

Ilary contro Totti in tribunale

Ilary Blasi in posa davanti allo specchio, mostra i suoi nuovi occhiali da vista. Una novità per la showgirl, che finora aveva indossato solo modelli da sole. Ma non è l'unico dettaglio che è balzato agli occhi dei fan. L'ex moglie di Totti ha infatti mostrato la mano sinistra, sfoggiando il nuovo look delle unghie e svelando anche il nuovo anello che ha preso il posto della fede sull'anulare, dove ha tatuato un cuore. Quattro pezzi, indossati su tutte le dita, mignolo escluso.

Non si vedono invece le borse, che pure ha recuperato dalla spa della villa all'Eur. Erano chiuse lì dentro, a differenza dei Rolex dell'ex calciatore, che risultano ancora non pervenuti. Ne dovranno rendere conto nella causa matrimoniale che partirà venerdì 11 novembre. In Aula gli ex coniugi si ritroveranno faccia a faccia e non sono escluse scintille e colpi bassi.

