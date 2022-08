Ilary Blasi, ferragosto in famiglia nelle Marche, senza Totti. Ecco le foto

di Federica Portoghese

Ilary Blasi torna a Frontone nelle Marche, quest'anno senza Totti. La conduttrice dopo la vacanza in Tanzania, il breve soggiorno a Sabaudia e le escursioni sulle Dolomiti, è tornata nel paese dove sono nati e cresciuti i suoi genitori. La Blasi ha raggiunto l'amata nonna Marcella e la sorella minore Melory, con la figlia Jolie. Nei momenti difficili, si sa, ci si rifugia in famiglia, quella che non tradisce mai.

Ferragosto in famiglia, senza Totti

Un ferragosto da separata per Ilary, ma con a fianco gli affetti più cari. Nelle storie Instagram appare serena mentre documenta i momenti nel bel paesino e a casa dei genitori. Bella, con chignon alto e un lungo vestito leopardato, ai piedi comode infradito nere. La sorella la prende in giro per il suo outfit e in uno scatto scrive divertita: «È arrivata direttamente dal safari», facendo riferimento proprio al copricostume maculato che la Blasi ha sfoggiato per le strade di Frontone.

La Blasi ci mostra la versione più tenera di lei in una foto con la nonna, dove le bacia la guancia e scrive "Mitica nonna Marcella". Le pratiche del divorzio da Francesco Totti non sono ancora state avviate, secondo alcune indiscrezioni Ilary ha intenzione di lasciare Roma e trasferirsi a Milano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Agosto 2022, 22:11

