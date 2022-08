Francesco Totti ingannato da Ilary Blasi, la clamorosa indiscrezione: «Il vero motivo della separazione»

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a infiammare il gossip. Dalla loro separazione ufficiale, con tanto di comunicato, sono passate settimane intere, ma i rumors e le indiscrezioni sul loro conto continuano ad appassionare milioni di italiani. L'ultima indiscrezione, però, potrebbe sconvolgere quanto scritto finora, cambiando totalmente le carte in tavola. A quanto pare, Ilary avrebbe ingannato tutti, in primis il suo ex marito.

Lo stravolgimento

Nelle ultime ore, il Corriere della Sera ha parlato di una nuova clamorosa indiscrezione riguardante stavolta non più le voci circa la presunta gravidanza di Noemi Bocchi, bensì quella dei motivi dell’addio tra l’eterno numero 10 giallorosso e l’ex Letterina. Secondo i rumors pare che la crisi possa essere iniziata per motivi ben diversi da quelli raccontati finora. Il rapporto segreto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, non sarebbe dunque la goccia che ha fatto naufragare la relazione tra la coppia.

Ilary Blasi e i presunti messaggi con il personale trainer

Francesco Totti avrebbe scoperto il rapporto segreto tra la sua ex Ilary Blasi e il noto personal trainer Cristiano Iovino, ex di Giulia De Lellis. Non solo un'amicizia, ma qualcosa di molto più intimo. Anche il settimanale Chi ha riportato di presunti messaggi reciproci trovati sul cellulare della conduttrice dell'Isola dei Famosi. Sempre il Corriere della Sera ha precisato che tra Cristiano e Francesco Totti non ci sarebbe un'amicizia, nemmeno una lontana conoscenza. La conoscenza tra la conduttrice tv e il personal trainer invece risalirebbe a un anno e mezzo fa.

Chi sa tutto

Il Corriere della Sera ha affermato inoltre che chi sicuramente potrebbe sapere con certezza come stanno le cose è Alessia Solidani, la parrucchiera con salone all’Eur, amica storica e confidente di Ilary. La hair stylist che la pettinò alle sue nozze con Francesco e che l’ha sempre seguita come un’ombra anche in trasferta e a volte in vacanza. Totti sarebbe dunque stato ingannato? Secondo la ricostruzione delle indiscrezioni riferite dal Corriere della sera «Cercando, chiedendo, avrebbe trovato conferme. Soltanto allora, deluso, si sarebbe guardato intorno. E nella sua vita, non prima, è poi comparsa Noemi Bocchi. I tempi esatti sarebbero questi».

Chi è Cristiano Iovino

Cristiano Iovino è un nome già conosciuto per quanto riguarda il gossip. Infatti il ragazzo ha avuto un po’ di frequentazioni con varie influencer: Sabrina Ghio, Zoe Cristofoli e la seguitissima Giulia De Lellis. Cristiano è un personal trainer, ma anche uno dei pierre di Roma più conosciuti e famosi. Un bellissimo ragazzo, alto, moro con occhi castani a cui piacciono particolarmente i tatuaggi. Un’atra sua passione è sicuramente la palestra, i viaggi e il mare. Che sia stato lui a innescare la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi?

