Ilary Blasi in Africa, il sexy lato B infiamma Instagram. E Totti è rimasto a Roma

di Francesco Balzani

Una marea di storie, come non ne faceva da tempo. Ilary Blasi si gode il safari in Tanzania con i figli e la sorella Silvia e prova a dimenticare la separazione con Francesco Totti che sta facendo discutere tutta Italia. La presentatrice, oltre ai video e alle foto ad animali e ai bellissimi paesaggi africani, ha postato anche una foto in cui compare seminuda di schiena pronta a godersi un bagno, sul balcone del lussuoso resort “Bushtops” scelto per fuggire dai gossip e isolare i tre figli Cristian, Chanel e Isabel da un contesto poco sereno per loro. Totti, invece, ieri alle 20 è stato avvistato all’Eur in compagnia dell’amico storico Pantano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 15:12

