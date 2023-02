Harry, la resa dei conti è vicina: cosa ha intenzione di fare il principe William?

L'incoronazione di Re Carlo III, in programma per il prossimo 6 maggio, ha già messo in moto, oltre che la macchina organizzativa, anche i colloqui per una sorta di resa dei contri tra il principe William e suo fratello Harry.

La questione da chiarire è una: Harry sarà presente all'incoronazione? Sarà invitato formalmente? Deciderà lui stesso di presenziare? Secondo i bene informati, per trovare un accordo tra le parti la trattativa dovrebbe avvenire senza la presenza o il coinvolgimento di Meghan Markle e Kate Middleton. Stando a quanto dicono gli esperti, le due principesse, infatti, dovrebbero essere lasciate almeno inizialmente fuori dalla questione e lasciare libero il campo a padre e figli per sciogliere i dubbi.

La dichiarazione dell'esperta

In merito alla questione, la storica reale Marlene Koenig ha detto: «Penso che Harry dovrebbe parlare con suo padre, suo fratello, i consiglieri, senza Meghan e poi includere lei e Kate e penso che saranno necessarie scuse da entrambe le parti».

