Harry Potter, Daniel Radcliffe si dichiara alla co-protagonista Helena Bonham Carter in occasione della reunion del cast

Nella vita reale Harry Potter avrebbe voluto avere un appuntamento galante con Bellatrix Lestrange. A confessarlo è stato Daniel Radcliffe, l'attore protagonista della saga, che a poche ore dall'imminente uscita della reunion del cast Return to Hogwarts di domani 1 gennaio ha rivelato di avere avuto in passato una cotta per Helena Bonham Carter.

La dichiarazione di Daniel Radcliffe a Helena Bonham Carter

Durante un'intervista Daniel Radcliffe ha confessato alla collega i propri sentimenti quando era solo un bambino, leggendole una lettera aperta rivolta a Hbo Max. Dopo aver ringraziato la casa di produzione per aver fatto di lui la co-star della fortunata saga, l'ex maghetto oggi 32enne ha rivelato a Helena Bonham Carter di aver avuto una cotta per lei circa 20 anni fa. «Ti amo. E vorrei solo essere nato 10 anni prima [in modo che] avrei potuto [avere] una possibilità. Un sacco di amore e grazie per essere stata così cool» ha detto romanticamente l'attore.

Da parte sua la Carter, che ai tempi interpretava la malvagia Bellatrix Lestrange, era ben lontana dall'immaginare di essere al centro delle fantasie amorose del ragazzino di 23 anni più giovane. «Ogni parte della mia vita è collegata a Harry Potter – ha ammesso l'attore –. Il mio primo bacio è collegato a qualcuno di qui. Le mie prime amiche erano qui. Tutto è collegato come una spirale al set».

Senza svelare dettagli sulle ragazze frequentate all'epoca delle riprese, l'attore si è limitato ad ammettere che durante Harry Potter e il calice di fuoco «l'ormone era alle stelle» per gran parte del cast. Ai tempi «le persone uscivano l'una con l'altra e si lasciavano proprio come si fa a scuola» ha confermato Matthew Lewis, che ha interpretato Neville Longbottom nella serie. «Era esattamente lo stesso ambiente, solo che eravamo in una classe di Difesa contro le Arti Oscure».

Pare che addirittura Emma Watson e Daniel Radcliffe si siano consigliati l'un l'altro sul set su come flirtare per iscritto. Del tipo: «Mi ha mandato indietro così tanti baci per messaggio. Cosa devo fare? Che incubo!», ha scherzato Radcliffe.

