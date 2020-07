«Harry e Meghan accolti con un tappeto rosso», gli amici di Will e Kate rispondono alle accuse nella biografia dei Sussex

Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 14:10

e avrebbero steso un tappeto rossoÈ questa la risposta di alcuni amici dei reali di Cambridge alle anon autorizzata) di Harry e Meghan 'Finding Freedom’, scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand.Nel libro, dal quale i Sussex hanno però preso le distanze dicendo di non essere mai stati intervistati, emerge come Meghan si sia sentita esclusa dalla famiglia reale e come questo le abbia causato molte sofferenze. Pare anche, sempre secondo il libro, che Kate abbia sempre snobbato Meghan faendola stare a disagio. Tutte affermazioni non vere, secono persone vicine alla coppia dei Duchi di Cambridge, che hanno spiegato come William e Kate abbiano accolto al meglio Meghan.Secondo quanto riportato al Daily Mail l'hanno accolta da subito in casa, le hanno cucinato personalmente il suo cibo vegano preferito, l'hanno invitata alla cena di Natale. Nella biografia invece si parla di rumors di corte che avrebbero definito Meghan la showgirl di Harry, al punto da spingere i duchi di Sussex ad allontanarsi.