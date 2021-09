Il mistero di Guendalina Tavassi: la foto social con l'occhio nero. La figlia la condivide, poi scompare da Instagram

Un mistero circonda Guendalina Tavassi. L’ex gieffina Guendalina Tavassi ha pubblicato su Instagram nelle stories una foto che la vede con un occhio nero: il misterioso scatto è stato condiviso anche dalla figlia Gaia e poi fatta sparire dal social.

Il mistero di Guendalina Tavassi: la foto social con l'occhio nero

Guendalina Tavassi ha spaventato i suoi follower. Guendalina Tavassi, ex gieffina ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha pubblicato nottetempo un suo scatto che la vede con un occhio nero, in lacrime, seguito dalla scritta: “fortunatamente sono ancora qua”. La foto è stata poi condivisa anche dalla figlia di Guendalina, Gaia Nicolini, che ha aggiunto alla frase della madre “A ridurre mia madre così, che schifo. Vergogna sono senza parole”.

Cosa sia successo è ancora un giallo, reso ancora più fitto dal fatto che mamma e figlia hanno poi cancellato la condivisione. Forse seguiranno spiegazioni, ma c’è da considerare che proprio ultimamente Guendalina Tavassi aveva raccontato sul social che alcuni “vandali” avevano danneggiato la sua auto…

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 14:59

