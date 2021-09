Uomini e donne, l’ex tronista futura mamma per la terza volta: «L’amore genera amore»

Prima corteggiatrice, poi tronista di Uomini e donne, Ramona Amodeo annuncia l'arrivo in famiglia del suo terzo figlio. La lieta notizia è stata data proprio da Ramona Amodeo con un video sul social: «Presto saremo in cinque».

Uomini e donne, Ramona Amodeo mamma per la terza volta

Ramona Amodeo annuncia l’arrivo in famiglia del suo terzo figlio. Ramona Amodeo a “Uomini e donne” è stata prima corteggiatrice e poi tronista, finito il suo impegno in tv si è sposata nel 2017 con l’attuale marito Luca Cica, da cui sono nate le figlie Annachiara e Olimpia. La notizia del terzo figlio è stata data proprio da Ramona attraverso il suo account instagram: in un video con tutta la famiglia infatti marito e moglie, visibilmente emozionati, mostrano una piccola maglietta con scritto “Presto saremo in cinque”.

Il post, che ha come didascalia la frase "L'amore genera amore", ha naturalmente fatto immediatamente il pieno di like e raccolto diversi commenti entusiastici di amici, anche vip, molto felice per la lieta novella data dall’ex tronista.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 13:53

