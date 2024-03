Guenda Goria incinta, l'ecografia sorprende: «E' superdotato, non sta fermo un attimo e saluta con la manina»

di Cristina Siciliano

Guenda Goria sarà presto mamma di un maschietto. L'attrice, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, è «al quinto mese» e non potrebbe essere più felice tant'è che nelle ultime ore ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories che riprende il momento in cui è andata a fare un'ecografia di controllo. Insieme all'attrice sono presenti sia i genitori del compagno, Mirko Gancitano, che la sorella e gli zii. «Questo è un momento molto importante perché stiamo andando a conoscere il piccolino con tutta la famiglia siciliana». Così Guenda Goria ha raccontato il momento emozionante ai suoi follower.

Guenda Goria incinta

Guenda Goria ha sofferto di endometriosi. Successivamente è stata sottoposta alla rimozione di una cisti, ma il momento più delicato è stato nell'estate 2022, quando venne ricoverata d'urgenza dopo un malore, colpa di una gravidanza extrauterina, che rese necessaria la rimozione di una tuba.

«Notizie sul nostro bimbo: lo amo da morire, non sta fermo un attimo, saluta con la manina ed è già in posizione da parto a testa in giù - ha spiegato Guenda Goria nelle sue Instagram stories -. È superdotato, naturalmente sono ironica. Ma non si hanno dubbi che sia un maschietto. Siamo alla fine del quinto mese e il tempo corre. Sono piena di forse ed entusiasmo. Mangio troppo. Sono felice».

