Grecia Colmenares a Domenica Live: «Vi racconto la verità sull'amore con Chando»

Sorridente, apparentemente serena, a un mese dalla pubblicazione della foto del bacio tra il suo fidanzato Chando Erik Luna e Manila Gorio, Grecia Colmenares parla a Domenica Live del presunto tradimento.

«Non so cosa sia successo - dice - “ti amo” lo dico solo a mio figlio, ma la nostra era una storia importante e quando sono entrata all’Isola dei Famosi pensavo che tra noi tutto andasse bene. Stavamo insieme da un anno. Siamo stati insieme anche tre giorni con mio figlio prima della partenza. Durante il reality, dormivo sempre stringendo un peluche come a dire: sono impegnata».

Poi la scoperta del bacio galeotto.

«Quando noi usciamo dall’Isola, noi stiamo in una casa. Finito il programma, mio figlio mi dice: Chando ti ha mandato messaggi. Mi parlava di una foto ma diceva che non era niente. Io dopo la prima foto ho pensato a un fotomontaggio ma quando ho visto quella del bacio, gli ho mandato l’immagine e non abbiamo parlato più».

Grecia Colmenares considera «un regalo di Dio» aver saputo così chi era la persona con cui aveva una relazione. Non ha però parole dure per Chando e non crede che lui possa aver detto cose cattive su di lei.

«Non credo che Chando abbia raccontato nulla, ma se lo ha fatto deve aver raccontato cose belle. Noi siamo venuti qui da te, c’era gente vicina a noi… », dice, replicando alle dichiarazioni del suo ex secondo le quali la storia era già finita prima che lei entrasse al reality. Poi si rivolge direttamente a lui.

«Chando io voglio solo ricordati bene, tutto quello che abbiamo vissuto è bellissimo, non voglio vedere queste foto. Abbiamo vissuto una cosa bella». Ultimo aggiornamento: 18:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA