Erik Chando Luna a Domenica Live: «La verità su Grecia Colmenares e Manila Gorio»

, in passato già ospite a Domenica live come fidanzato di, arriva direttamente dalla California in trasmissione per parlare della presunta relazione con. Anche qui, galeotte sono alcune foto pubblicate da Manila. In una di queste, si vede un bacio sulle labbra tra i due.«Non parlo con Grecia da dieci giorni - dice Chando - penso che spetti solo a me definire questa cosa e per me è solo amicizia, lo faccio con molte altre persone non solo con Manila».Ho molte amiche e modelle, sono cresciute nel mondo dello spettacolo. Sono sempre stato sincero con Grecia».Chando afferma di non essere più fidanzato con Grecia Colmenares.«L’ho lasciata io, perché Grecia è una persona molto difficile».Intanto,fa vedere una videointervista a Manila Gorio, in cui questa dichiara di avere una relazione con Chando. Secondo la donna, tra loro ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine, seguito da una settimana di relazione appassionata, con tanto di anello in regalo e poi scambi di sms che mostra alla telecamera.«Questo lo dice lei, per me non è così. Ho mandato messaggi con cuori, è il mio modo di fare - replica Chando - Le ho fatto un regalo, ma non un anello. Ha mentito. Io non mi vergogno del fatto che lei è una ragazza trans. Lei ha mentito». La tesi della “vergogna” viene portata avanti da Vladimir Luxuria, ospite in studio ma Chando nega e ribadisce: «Non sono innamorato di Manila».